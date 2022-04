Bodo, Knutsen non ci sarà: "Ce la giocheremo"

L'allenatore Knutsen non sarà in panchina contro la Roma. La Uefa ha respinto il ricorso presentato dai norvegesi e confermato la sospensione dopo i fatti dell'andata. Saltnes e Hoibraten in conferenza: "Siamo pronti. Siamo bravi anche sui campi in erba. Fantastico vedere tutti questi tifosi al nostro seguito" Condividi

Il Bodo/Glimt è atteso dalla gara dell'Olimpico contro la Roma. I norvegesi, dopo la vittoria casalinga dell'andata, avranno una rete di vantaggio sui giallorossi. Continua a far parlare, però, quanto accaduto dopo il triplice fischio finale della gara dell'Aspmyra Stadion. Il Bodo/Glimt ha presentato ricorso contro la decisione della Uefa di sospendere l'allenatore norvegese Kjetil Knutsen. Ricorso respinto e sospensione confermata: i novergesi non avranno il proprio allenatore in panchina nella gara dell'Olimpico.

Uefa, ricorso respinto leggi anche Mourinho: "Migliori del Bodo, mi aspetto la semifinale" La Uefa ha deciso di confermare la sospensione per l'allenatore Kjetil Knutsen, che quindi non sarà in panchina. Ecco il comunicato: "Il ricorso proposto dal Bodo/Glimt e dal sig. Kjetil Knutsen è respinto. Di conseguenza, la decisione dell'organo di controllo, etica e disciplinare della UEFA dell'11 aprile 2022 viene confermata. L'allenatore del Bodo/Glimt, il sig. Kjetil Knutsen, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni UEFA per club".

Saltnes e Hoibraten: "Opportunità fantastica. Bravi non solo sul sintetico" L'allenatore Knutsen non ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma. Lo hanno fatto, invece, i calciatori Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten. Il centrocampista Saltnes ha parlato della gara contro la Roma e dei tifosi giallorossi: "Abbiamo parlato di quello che è successo, ma ci siamo preparati come al solito. Non vediamo l’ora di giocare la partita. È un'opportunità fantastica. Siamo abituati alla confusione e andrà tutto bene. Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento". Il difensore Hoibraten, ha risposto a Mourinho parlando del campo: "Mourinho parla volutamente del sintetico, ma siamo tranquilli. Parlare del campo in erba è qualcosa su cui non vogliamo spendere tante energie. Siamo bravi sia sul sintetico che in erba".