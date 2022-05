Probabili formazioni Roma-Leicester

Mourinho si affida a Sergio Oliveira a centrocampo, Rodgers punta su Vardy al centro dell'attacco. Le probabili formazioni della semifinale di Conference tra Roma e Leicester, in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Una gara secca (dopo l’1-1 dell’andata) per guadagnarsi un posto nella finale di Conference League. Così Josè Mourinho e Brendan Rodgers hanno descritto la semifinale tra Roma e Leicester che si gioca questa sera allo stadio Olimpico: chi vince ottiene il pass per la finale di Tirana del 25 maggio. Le probabili formazioni del match che sarà trasmesso in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.