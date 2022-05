L'allenatore nordirlandese nel pre gara della semifinale di Conference League: "Servirà carattere, non è detto che per la Roma sia un vantaggio giocare in casa. Vardy si è allenato e potrà essere della partita". E su Mourinho: "Spero mi regali una tazza di tè, ma non deve sentirsi obbligato. Il mio era un gesto di rispetto". Calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Un 1-1 all'andata che ha rispecchiato l'equilibrio della sfida tra Roma e Leicester, due squadre di qualità e alla ricerca di un successo nella nuova competizione europea, la Conference League. Prima di arrivare a Roma, l'allenatore del Leicester - Brendan Rodgers - ha rilasciato alcune dichiarazioni in Inghilterra nella classica conferenza stampa pre partita: "Vogliamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo avuto per arrivare fino a questo punto. Dobbiamo mettere in campo la stessa mentalità vista contro il Rennes e il PSV Eindhoven. La Roma avrà il proprio pubblico a spingerla, sono molto bravi a giocare in ripartenza e credo che non cambierà molto il loro stile di gioco - spiega l'allenatore delle Foxes - Non è detto però che per loro sia un vantaggio giocare in casa, potrebbe essere uno svantaggio perché prima di scendere in campo dovranno fare i conti con la pressione dei tifosi. Chiaramente può anche avvantaggiarli. Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico". Rodgers spiega poi cosa servirà al Leicester per conquistare la finale: "Tutto ciò che i miei dovranno fare è andare in campo e divertirsi. Le sfide contro PSV e Rennes per noi erano una novità, questo invece è un altro passo verso la maturazione di una squadra giovane - spiega l'allenatore del Leicester - Abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Andremo in campo senza paura e per vincere la partita, ecco quale sarà la nostra mentalità. Voglio che i giocatori imparino da questa esperienza, è bello sentirli parlare di questa partita, si sente la fame che hanno. Vogliamo la finale".