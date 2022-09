Seconda partita del girone A di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronterà il Basaksehir. Italiano prepara cinque cambi rispetto alla squadra scesa in campo a Bologna. Partita in diretta alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Dopo il pareggio nella prima giornata del gruppo A di Conference League contro l'RFS Riga, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata a cercare i primi tre punti contro il Basaksehir. I turchi, reduci dal successo per 4-0 contro l'Hearts, sono primi nel girone e stanno vivendo un ottimo momento di forma: la loro ultima sconfitta in gara ufficiale, infatti, risale allo scorso 19 marzo. Da lì in poi il club arancioblù ha conquistato 14 vittorie e 6 pareggi. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e Sky GO e in chiaro su TV8. La terlecronaca sarà di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi.