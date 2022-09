Italiano: "Noi in difficoltà, Basaksehir favorito"

Non si nasconde Vincenzo Italiano alla vigilia della seconda sfida del girone di Conference League sul campo del Basaksehir, che arriva dopo la sconfitta di Bologna e dopo il pareggio interno col Riga (in assoluto la Fiorentina non vince dal 18 agosto): ''Non stiamo vivendo un bel momento ma non dobbiamo mollare bensì continuare a credere in ciò che facciamo, senza perdere la fiducia'. Sono convinto che ci basti poco per centrare qualche risultato, anche se ci aspetta un avversario molto forte, che non perde da 19 gare'' ha esordito l’allenatore alla vigilia della partita contro i turchi, nella quale non avrà a disposizione per infortunio Nico Gonzalez, Sottil, Milenkovic, Dodò e Zurkowski. Anche ma non solo per questo i favoriti per Italiano sono proprio quelli del Basaksehir: "E’ normale, erano loro in prima fascia. Domani la posta in palio è molto importante ed entrambe le squadre cercheranno di vincere. Sappiamo del loro momento positivo, non perdono da 19 partite. Abbiamo capito che in Europa nulla è scontato".