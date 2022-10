La Roma affronta una trasferta non semplice in Europa League. La squadra di Mourinho va a Helsinki con l'obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe mantenere i giallorossi in corsa per il passaggio del turno. Gioca Volpato dal 1' con Pellegrini dietro a Abraham. Spazio nell'undici titolare anche per El Shaarawy. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, NOW TV e TV8 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD