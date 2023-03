La Lazio perde il primo round contro gli olandesi e sarà chiamata all'impresa nel ritorno in programma in Olanda. Parte bene la sfida dell'Olimpico per i biancocelesti che trovano il vantaggio con il mancino al volo di Pedro. L'Az Alkmaar non demorde e dopo il palo di Mijnans (un legno anche per Milinkovic-Savic) segnano il pari grazie a Pavlidis. Nella ripresa è Kerkez, ex Primavera Milan, a completare la rimonta con il definitivo 2-1