Calvo su Giuntoli e l'inchiesta Prisma

Così Francesco Calvo (Chief Corporate & Financial Officer Juve) a Sky. Sull'inchiesta Prisma: "Siamo concentrati sulla partita, sul fuori campo ci pensano gli avvocati. Abbiamo le nostre idee e convinzioni. Prossimo anno senza Europa? Ho letto tante sentenze anticipate negli ultimi 5 mesi, ma siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League". Poi sulle voci che vorrebbero Giuntoli in bianconero nella prossima stagione: "La priorità adesso è la programmazione del finale di stagione e della prossima, con Allegri, Cherubini e con me".