Braga-Fiorentina, le probabili formazioni: Jovic e Barak tornano titolari

Nell'andata dello spareggio per conquistare un posto negli ottavi di Conference, Italiano può contare su quasi tutti i suoi e sceglie Jovic al centro dell'attacco, supportato da Nico Gonzalez e Saponara. Torna a disposizione anche Barak, non convocato invece Brekalo, rimasto a Firenze per allenarsi. Il match sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport canale 253, alle 18.45. Disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW Condividi

Reduce da un periodo poco felice in campionato, con appena un punto raccolto nelle ultime 5 giornate, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League vedendola come una possibile occasione per raddrizzare una stagione che i risultati dell'ultimo mese rischiano di compromettere. Avversario, non semplice, il Braga, per uno spareggio che mette in palio un posto agli ottavi di Conference League.

Barak recuperato, in attacco Jovic leggi anche Italiano: "Braga forte ma vogliamo giocarcela" Italiano può contare su quasi tutti i suoi. Torna a disposizione anche Barak, colpito nei giorni scorsi da una sindrome gastrointestinale, che dovrebbe trovare un posto a centrocampo con Amrabat e Bonaventura, confermati dopo la partita con la Juventus. In attacco torna Jovic: con lui, nel tridente, Nico Gonzalez e Saponara. Due cambi in difesa, nella line a a 4 davanti a Terracciano, rispetto all'ultima di campionato. A destra c'è Terzic al posto di Dodò, in mezzo, con Milenkovic gioca Igor. A sinistra Biraghi non si tocca. Brekalo, non convocato, è rimasto a Firenze per migliorare la condizione. Ancora ai box anche Sottil, mentre è in lista Venuti, nonostante non abbia lavorato in gruppo.

FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano