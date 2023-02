Europa League

Pareggio divertente fra Barcellona e Manchester United che rimandano al ritorno il discorso qualificazione. Sconfitta di misura la Roma a Salisburgo con la nota negativa di un nuovo stop di Dybala. Netta vittoria della Fiorentina contro il Braga in trasferta con doppiette di Jovic e Cabral. Adesso in campo la Juventus contro il Nantes in Europa League e in Conference Lazio-Cluj. Diretta gol di tutte le partite sul canale 251 TUTTI I GOL DELLE PARTITE DELLE 18.45