Europa League LIVE: c'è Barça-United 0-0 LIVE

Serata dedicata agli spareggi d'andata per Europa League e Conference League che valgono l'accesso agli ottavi di finale dei rispettivi tornei. In Europa League, con Juventus e Roma impegnate contro Nantes e Salisburgo, il match più atteso è quello fra Barcellona e Manchester United, Skysport calcio canale 202. In Conference Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina ma spiccano anche Ludogorets-Anderlecht e Trabzonspor-Basilea. Diretta gol di tutte le partite sul canale 251