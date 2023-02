Fiorentina-Braga, le probabili formazioni della partita di Conference League

Basterà amministrare il 4-0 dell'andata in Portogallo per gli uomini di Italiano. L'allenatore viola sceglie Sirigu in porta, per lui è esordio con la nuova maglia. Davanti è Cabral il favorito nel ruolo di punta centrale, accanto a lui Ikoné e Kouamé. Rifiata Ambrabat. Ampio turnover per gli ospiti

Ci sarà l’esordio di Sirigu nella Fiorentina che affronterà lo Sporting Braga nel ritorno degli spareggi in Conference League allo Stadio Franchi di Firenze. Viola che dovranno amministrare il vantaggio ottenuto dopo il 4-0 dell’andata in Portogallo. Infortunato Milenkovic , uscito anzitempo durante il match di campionato contro l’Empoli, ci sarà Ranieri accanto a Martinez Quarta in difesa, mentre a sinistra è ballottaggio tra Terzic e Biraghi . Davanti è Cabral il favorito nel ruolo di punta centrale, ai suoi lati dovrebbero esserci Ikoné e Kouamé . A centrocampo, probabile riposo per Ambrabat : Mandragora, Bonaventura e Duncan in vantaggio per partire dal 1’.

Turnover per il Braga

Considerato il punteggio dell’andata, con un ribaltone che appare quasi proibitivo, non è escluso un ampio turnover per l’allenatore del Braga Artur Jorge: ballottaggio in porta tra Matheus e Tiago Sa. Nel pacchetto arretrato, assente Tormena, squalificato. Al suo posto dovrebbe partire Paulo Oliveira, con lui c’è Niakaté, mentre sulle fasce i favoriti sono Gomez a destra e Borja a sinistra al posto di Sequeira. In mediana giocherà André mentre è testa a testa per l’altro posto al centro tra Al-Musrati e Racic. In avanti Banza la possibile novità dal 1’ per affiancare in avanti Abel Ruiz.