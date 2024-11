La Fiorentina vuole continuare a cavalcare anche in Europa il momento magico che sta vivendo in campionato. La squadra di Palladino è ospite dell'Apoel Nicosia. Kouamé terminale offensivo. Sulla trequarti Ikoné, Richardson e Parisi. Gioca Kayode. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD