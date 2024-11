Palladino: "Partiti bene, loro gol in contropiede"

L'allenatore della Fiorentina commenta la sconfitta di Nicosia: "Ci sono mancati gli automatismi difensivi ma non è solo un problema di difesa perché loro ci hanno fatto male in transizione. Avevamo in mano il pallino del gioco e loro hanno sfruttato gli episodi. Bisogna analizzare la prestazione e andare avanti"

Una Fiorentina certamente meno brillante rispetto alle ultime uscite non è riuscita ad allungare la striscia di risultati utili ed è stata fermata dall'Apoel a Nicosia, battuta per 2-1. Un match in cui i padroni di casa non hanno creato molto ma hano saputo sfruttare gli spazi concessi dalla Viola: "La partita è stata preparata nel modo giusto, siamo partiti anche bene. Avevamo il pallino del gioco, loro giocavano solo in ripartenza - dice Raffaele Palladino - Queste partite si decidono con gli episodi e loro con i contropiedi ci hanno fatto gol . Abbiamo sbagliato anche tecnicamente, certo. Dobbiamo comunque analizzare insieme la prestazione e andare avanti".

"Mancati gli automatismi difensivi"

La Fiorentina ha concesso troppe ripartenze e in occasione dei due gol subiti non è stata molto precisa in fase difensiva: "Gli automatismi difensivi sono mancati, ma non è solo un problema di difesa. Il nostro portiere oggi non ha compiuto nessun intervento. Loro giocavano bassi, difendevano bassi e quindi non è solo questione di difesa, ma di transizioni dove ci hanno fatto male".