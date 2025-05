Nei rispettivi campionati stanno mantenendo andamenti più o meno simili. Il Betis, infatti, è sesto in Liga con 54 punti ottenuti in 33 partite, a -1 dal quinto posto che varrebbe la Champions per gli spagnoli. La Fiorentina di punti ne ha 59, ottenuti in 34 gare, ma è solamente ottava in A, a -3 dal quarto posto (-2 dal quinto). La media punti, dunque, dice 1,64 per il Betis e 1,74 per i viola.