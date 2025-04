Manchester United-Fiorentina, annunciata un'amichevole il 9 agosto a Old Trafford

Manchester United e Fiorentina si sfideranno all'Old Trafford il prossimo 9 agosto 2025 in occasione del tour di preparazione dei Red Devils in vista della stagione 2025/2026. Gli ultimi due match tra le due squadre risalgono alla stagione 1999/2000, nei gironi di Champions League: a Firenze vinsero i Viola per 2-0, mentre all'Old Trafford i Red Devils per 3-1 BETIS-FIORENTINA, ANCHE KEAN TRA I CONVOCATI

Adesso è ufficiale, la Fiorentina affronterà il Manchester United durante la preparazione per la stagione 2025/2026 dei Red Devils. Il match andrà in scena all'Old Trafford, sabato 9 agosto 2025 e rappresenterà il quinto e ultimo appuntamento del Tour 2025, presentato da Snapdragon, dopo la conferma della sfida contro il Leeds United a Stoccolma e la partecipazione del club alla Premier League Summer Series negli Stati Uniti. I vincitori della partita al "Teatro dei Sogni" saranno incoronati campioni della Snapdragon Cup, un appuntamento che dal 2023 fa parte dei tour pre-stagionali maschili, le cui ultime due edizioni si sono svolte allo Snapdragon Stadium di San Diego.

I precedenti e il legame tra i due club L'ultima volta che lo United ha affrontato la Fiorentina nelle fasi a gironi della Champions League è stato nella stagione 1999/2000. La squadra italiana vinse per 2-0 a Firenze, prima che lo United rispondesse con una vittoria per 3-1 all'Old Trafford con i gol di Dwight Yorke, Roy Keane e Andrew Cole. Negli anni più recenti, il legame tra le due squadre si è sviluppate soprattutto attraverso i giocatori passati da una formazione all'altra: il più importante è l'ex portiere dello United David De Gea, che si è unito all'ACF Fiorentina nel 2024. Nella scorsa stagione, i Reds hanno beneficiato dell'esperienza di Sofyan Amrabat, arrivato in prestito dalla Fiorentina e protagonista per l'ultima volta della vittoria sul Manchester City nella finale di FA Cup dello scorso maggio. Con inizio alle 12:45, il match rappresenta un'occasione per tutti di assistere a una partita all'Old Trafford. I prezzi dei biglietti partono da 30 sterline per gli adulti e 15 sterline per gli under 16, mentre i possessori di abbonamento stagionale, i membri dell'Executive Club e i membri ufficiali riceveranno uno sconto di 5 sterline se parteciperanno personalmente. I biglietti sono ora in vendita.