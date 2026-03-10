1' - Si parte, primo pallone toccato dalla Fiorentina
Fiorentina-Rakow, il risultato in diretta LIVE
Dopo lo Jagiellonia, altro ostacolo polacco per la Fiorentina in Conference League. Al Franchi per la gara d'andata degli ottavi di finale arriva il Rakow, secondo nella League Phase. Christensen subito impegnato al 2', ma i viola anche si fanno vedere in attacco con i tentativi di Gosens e Fabbian da calcio piazzato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Fazzini a un passo dal gol
28' - Stupenda azione personale di Parisi, bravo a sgusciare sulla linea di fondo a destra. Entra in area e crossa sul secondo palo per Fazzini, lasciato solo dalla difesa del Rakow. Il destro al volo sfiora la traversa
26' - La Fiorentina spinge a destra, con il cross di Fortini che trova Piccoli. Girata in anticipo ma troppo alta
23' - Ancora Fiorentina pericolosa da calcio piazzato. Su un cross di Fazzini da sinistra, Ranieri sul secondo palo fa la sponda di testa per Comuzzo, che calcia in area piccola e colpisce la traversa. L'arbitro però interrompe il gioco perché il pallone è uscito prima della sponda di Ranieri
18' - Dopo i primi minuti, la Fiorentina ha aumentato la pressione sugli avversari e ora sembra padrona del campo
16' - Clamoroso svarione del portiere Zych, che calcola male il rimbalzo di un lancio lungo e si lascia scavalcare dal pallone. Piccoli però è anticipato da Tudor, che si rifugia in calcio d'angolo
13' - Parisi si fa spazio al limite dell'area e prova a calciare col suo mancino, trova una deviazione e guadagna calcio d'angolo. Dalla bandierina colpo di testa di Fabbian e presa di Zych
9' - Occasione anche per la Fiorentina: su una puniziona battuta dalla destra, Gosens anticipa tutti di tacco sul primo palo e obbliga Zych a deviare in angolo. Nulla di fatto per i viola dalla bandierina
6' - Son partiti meglio gli ospiti. Comuzzo stende Brunes sulla trequarti. Lopez prova il tiro di potenza, palla lontana dalla porta viola
2' - Ci prova subito il Rakow! Pienko punta Fortini sul lato sinistro dell'area, lo salta e tenta il tiro sul primo palo. Christensen in tuffo devia in corner
Le squadre sono entrate in campo
Padroni di casa in viola, ospiti in bianco con una striscia rosso-azzurra sulla parte sinistra
Le altre partite della serata
Oltre alla Fiorentina, ecco cosa prevede il palinsesto della serata tra Europa e Conference League:
- EUROPA LEAGUE:
1) Celta Vigo-Lione
2) Ferencvaros-Braga
3) Genk-Friburgo
4) Nottingham-Midtjylland
- CONFERENCE LEAGUE:
1) Celje-AEK Atene
2) Crystal Palace-AEK Larnaca
3) Sigma Olomuc-Magonza
Come sono andate le partite delle 18.45
Non solo Bologna-Roma. Ecco tutti i risultati delle sfide di Europa e Conference League giocate nello slot del tardo pomeriggio:
• EUROPA LEAGUE:
1) Lille-Aston Villa 0-1
2) Panathinaikos-Betis 1-0
3) Stoccarda-Porto 1-2
• CONFERENCE LEAGUE:
1) Az Alkmaar-Sparta Praga 2-1
2) Lech Poznan-Shakhtar Donetsk 1-3
3) Rijeka-Strasburgo 1-2
4) Samsunspor-Rajo Vallecano 1-3
Com'è finita Bologna-Roma
Alle 18.45 si giocava l'atteso derby di Europa League tra Bologna e Roma. Ecco com'è finita la sfida di andata degli ottavi di finale, la cronaca del match e gli highlights
Il Rakow sta apprezzando Firenze
Come dar torto alla squadra polacca...
La squadra arbitrale
Sarà completamente bulgara, presieduta dal fischietto Georgi Kabakov. Sarà assistito dai connazionali Martin Margaritov e Martin Venev, quarto uomo Radoslav Gidzhenov. Al Var ci sarà Dragomir Draganov con il supporto di Nikola Popov
Il tabellone della Conference League
In caso di passaggio del turno, la Fiorentina affronterebbe una tra il Crystal Palace e AEK Larnaca ai quarti. Ecco il tabellone completo della competizioni con tutti gli scontri previsti in questi ottavi
Le parole di Parisi alla vigilia
Terzino sinistro o esterno offensivo a destra, Fabiano Parisi è diventato uno dei perni della squadra di Vanoli. Ecco le sue parole ieri a Sky Sport
Le parole di Vanoli alla vigilia
L'allenatore della Fiorentina, a Sky Sport, ha ribadito come la Fiorentina voglia ancora essere protagonista in coppa nonostante la situazione delicata in campionato
L'ultima partita della Fiorentina
I viola nel recente turno di campionato sono usciti dalle ultime tre posizioni che condannano alla retrocessione. Il pareggio casalingo col Parma non è stato però accolto bene dalla tifoseria e la squadra di Vanoli resta invischiata nella lotta per la salvezza. Ecco gli highlights
Ancora un'avversaria polacca
Costretta a passare per il playoff, la Fiorentina si è qualificata agli ottavi eliminando un'altra squadra del campionato polacco, lo Jagiellonia. Lo ha fatto con molta fatica, pur vincendo l'andata in trasferta 0-3. Al ritorno, incassato lo stesso punteggio al Franchi, si sono resi necessari i supplementari per centrare l'obiettivo. Ecco gli highlights
Occhio al Rakow
La squadra di Lukasz Tomczyk non sta brillando in campionato: è quarta a 37 punti, appena 4 di distanza dalla capolista Zaglebie Lubin. In Europa però il cammino è stato ottimo: 2° posto alle spalle dello Strasburgo nel girone iniziale con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi
A disposizione di Tomczyk
La panchina del Rakow: Trelowksi, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga
Le scelte di Tomczyk
Confermata la difesa a tre, con il capitano Tudor che si abbassa da esterno a braccetto. Makuch e Ivi Lopez giocano ai lati della punta Brunes
A disposizione di Vanoli
La panchina della Fiorentina: De Gea, Leonardelli, Dodo, Gudmundsson, Harrison, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Sadotti
Le scelte di Vanoli
Ampie rotazioni e formazione quasi tutta italiana per 9/11. Senza Kean, ancora Piccoli centravanti con Fazzini e Parisi ali. A centrocampo Ndour e Fabbian sono le mezzali a sostegno di Mandragora, schierato regista. Christensen in porta protetto dalla coppia Comuzzo-Ranieri con Fortini a destra e Gosens sulla fascia opposta
Tra i portieri scesi in campo in almeno quattro gare di questa UEFA Conference League, Oliwier Zych del Raków Czestochowa è quello che vanta la percentuale di parate più alta (94.1%); per l'estremo difensore classe 2004 un solo gol subito nel torneo, nessuno ha fatto di meglio tra i portieri con almeno lo stesso numero di presenze (uno anche per Zlatan Alomerovic e Robin Zentner)
Dalla nascita della UEFA Conference League (stagione 2021/22), Rolando Mandragora è il centrocampista con più reti realizzate nella competizione (nove); il calciatore viola, una marcatura in questa edizione del torneo, è inoltre il calciatore italiano con più gol segnati nel torneo
Tutti i quattro gol realizzati da Moise Kean in UEFA Conference League sono arrivati in gare casalinghe (tre nel 2024/25 e uno nel 2025/26); nelle ultime due edizioni del torneo solo Afimico Pululu del Jagiellonia (sei) ha registrato più marcature interne rispetto al centravanti viola (quattro appunto)
Dalla sconfitta per 0-2 contro il Siviglia nelle semifinali di UEFA Europa League nel 2014-15, la Fiorentina ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta delle coppe europee; inoltre la Viola ha realizzato più di una rete in ognuna delle ultime sei gare di questo tipo
Il Raków Czestochowa è imbattuto in UEFA Conference League in questa stagione (4 vittorie, 2 pareggi), ha subito soltanto due gol nelle sei partite giocate finora nella competizione
Questa sarà la dodicesima sfida a eliminazione andata/ritorno della Fiorentina in UEFA Conference League: la Viola ha superato il turno in 10 delle precedenti 11 occasioni, l'eccezione è stata la sconfitta in semifinale contro il Real Betis la scorsa stagione (3-4 tra andata e ritorno)
Nonostante abbia perso quattro delle ultime sei gare disputate in questa UEFA Conference League (2 vittorie), la Fiorentina ha ottenuto sei successi in questa edizione del torneo (qualificazioni incluse); già lo stesso numero di vittorie raccolte nella competizione nel 2024/25 e solo una in meno rispetto a quanto fatto nel 2023/24 (sette)
La Fiorentina ha perso due delle ultime tre sfide interne di UEFA Conference League (1 vittoria), lo stesso numero di sconfitte registrate in tutte le precedenti 20 gare disputate in casa nella competizione; i viola hanno già subito due ko casalinghi di fila nel torneo, tra aprile e maggio 2023 contro Lech Poznan e Basilea (pur qualificandosi al turno successivo contro entrambe)
La Fiorentina ha perso ciascuna delle ultime tre partite europee casalinghe contro avversarie polacche, incluso il 2-4 contro lo Jagiellonia nel playoff del mese scorso
Fiorentina e Raków Czestochowa si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; il club polacco ha perso entrambe le precedenti due partite contro squadre italiane (0-2 e 0-4 contro l'Atalanta nella fase a gironi della UEFA Europa League 2023-24)
Buonasera a tutti. La Fiorentina ospita il Rakow per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21 con curiosità e statistiche sulle due squadre e sull'incontro