È tempo di derby italiano negli ottavi di Europa League. Tanti cambi per i due allenatori rispetto al campionato: Koné è affaticato, gioca El Aynaoui. Davanti Malen con Zaragoza e Pisilli a supporto. Italiano col tridente Bernardeschi, Castro, Rowe. Ferguson la spunta su Moro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45
Dentro il Bologna per il riscaldamento, pochi istanti dopo è il turno della Roma.
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. All. Gasperini
• Koné è affaticato, gioca El Aynaoui. Davanti Malen con Zaragoza e Pisilli a supporto, con Cristante che partirà dal centrocampo. Hermoso è tornato tra i convocati ma non parte dal 1'
• BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
• Italiano col tridente formato da Bernardeschi, Castro (che ha vinto il ballottaggio con Dallinga) e Rowe. Ferguson la spunta su Moro in mezzo. Dietro, invece, torna Miranda. Novità Casale per Vitik
• Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez e Vitík
• De Marzi, Gollini, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Hermoso, Ziótkowski, Vaz ed El Shaarawy
L'ultimo sorteggio di Nyon ha già definito la possibile avversaria della vincente tra Bologna e Roma: chi passa incrocerà ai quarti Lille o Aston Villa. Qui sotto il tabellone completo fino alla finale di Istanbul del 20 maggio
Considerando tutte le competizioni, sono 164 gli incroci ufficiali tra rossoblù e giallorossi (Roma in leggero vantaggio con 58 vittorie a 56, 50 pari) che però si incontreranno per la prima volta in Europa. E la storia dei "derby italiani" dice che…
Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma, ma non con incarichi operativi-dirigenziali: l'intenzione della proprietà è quella di affidargli un ruolo da ambasciatore per il 2027, anno del centenario del club. Le parti ne stanno parlando, ma al momento non c'è ancora l'accordo. Ci spiega tutto nel VIDEO Angelo Mangiante
Una bella storia dalla Serie A, con il gesto di Gasperini che non è passato inosservato: prima di Genoa-Roma si è accorto che un bambino era rimasto senza un giocatore da accompagnare in campo e l'aveva preso per mano personalmente. Il padre di quel bimbo ha scritto una lettera all'allenatore giallorosso per ringraziarlo
La sfida del Dall’Ara sarà diretta dal tedesco Sven Jablonski, alla sua prima volta con entrambe le squadre
Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta).
Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (2 vittorie, 2 pareggi - tutte in Serie A); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di almeno cinque match interni di fila senza sconfitte contro i giallorossi in tutte le competizioni risale al periodo tra il 1995 e il 1999 (3 vittorie, 2 pareggi).
L'unico precedente incrocio in campo europeo del Bologna contro un'altra formazione italiana risale alla semifinale della Coppa Intertoto UEFA 1998 contro la Sampdoria; i rossoblù, guidati da Carlo Mazzone, riuscirono a superare il turno con un punteggio aggregato di 3-2 (vittoria casalinga all'andata per 3-1 e sconfitta esterna al ritorno per 1-0) per poi conquistare il titolo in finale.
La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato).
Il Bologna è imbattuto nelle ultime nove partite di UEFA Europa League (6 vittorie, 3 pareggi), eguagliando la sua miglior serie di imbattibilità nelle maggiori competizioni europee (nove anche tra l'ottobre 1964 e il marzo 1967). I rossoblù potrebbero vincere almeno quattro gare di fila per la prima volta dalla Coppa UEFA 1998/99 (cinque in quel caso).
La Roma ha vinto la gara d’andata in ciascuno dei suoi ultimi sei ottavi di finale nelle principali competizioni europee. Tuttavia, nella scorsa stagione è stata eliminata in UEFA Europa League dopo aver battuto l’Athletic Club 2-1 all’andata, perdendo poi 3-1 al ritorno
Il Bologna è la squadra che in questa UEFA Europa League conta più tiri totali (196) e conclusioni in porta (69); tuttavia solamente il Porto (18) ha subito meno tiri nello specchio della porta rispetto alla Roma (21) nel torneo in corso.
Solo Petar Stanic (22) ha creato più occasioni in questa UEFA Europa League rispetto a Nikola Moro (21) del Bologna, mentre solo Angelo Stiller (184) ha completato più passaggi nell'ultimo terzo di campo rispetto allo stesso Moro (142).
Il Bologna è una delle quattro squadre a contare almeno tre giocatori differenti con tre o più gol in questa Europa League, insieme a Genk, Celta Vigo e Panathinaikos: Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga (tutti a quota tre) - l'ultimo giocatore dei felsinei a realizzare almeno quattro reti in una stagione nelle maggiori competizioni europee è stato Giuseppe Signori (quattro nel 1999/2000 in Coppa UEFA).
Nessun giocatore della Roma ha segnato più reti rispetto a Niccolò Pisilli in questa UEFA Europa League (due, come Evan Ferguson); nelle ultime cinque partecipazioni dei giallorossi al torneo solamente un centrocampista è riuscito a realizzare almeno tre marcature coi giallorossi in una singola edizione della competizione, Lorenzo Pellegrini (quattro nel 2022/23 e tre nel 2020/21).