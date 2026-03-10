È tempo di derby italiano negli ottavi di Europa League. Tanti cambi per i due allenatori rispetto al campionato: Koné è affaticato, gioca El Aynaoui. Davanti Malen con Zaragoza e Pisilli a supporto. Italiano col tridente Bernardeschi, Castro, Rowe. Ferguson la spunta su Moro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45

IL TABELLONE DELL'EUROPA LEAGUE