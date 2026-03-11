Offerte Sky
Fiorentina-Rakow, Vanoli: "Onorare Conference League fino in fondo"

fiorentina

Le parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow: "Non dobbiamo pensare alla Cremonese, ma a onorare questa competizione. Infortunio Kean? Lo dobbiamo gestire. Importante è averlo con noi a Cremona". Fiorentina-Rakow in diretta giovedì 12 marzo su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli a 'Sky Sport', alla vigilia della sfida di Conference League contro il Rakow.

Come si tiene alta l'attenzione considerando lo scontro diretto con la Cremonese di lunedì prossimo?

"Non dobbiamo pensare a lunedì, dobbiamo pensare a domani che è importante, ci teniamo alla Conference. Dovremo onorarlo con impegno. Sappiamo di incontrare una squadra che ha fatto bene, che ha preso pochi gol, diretta e fisica. Dovremo essere concentrati, questa partita può darci anche spunti in vista di lunedì".

Come sta Kean?

"Sta continuando il suo percorso, valuteremo giorno dopo giorno perché è un infortunio particolare. Lo stiamo gestendo bene, il nostro obiettivo è riuscire ad averlo a Cremona. Domani devo pensare di mettere in campo la formazione migliore possibile per una partita che durerà 180 minuti".

Si sente di fare un appello ai tifosi?

"Dopo Parma ho detto che i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Il loro sfogo e la loro delusione è un incitamento per noi per fare meglio. Dobbiamo essere bravi a trasportare questa energia. I tifosi ci sono sempre stati".

