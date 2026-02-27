Conference League, negli ottavi Fiorentina-Rakow

La Fiorentina sfiderà il Rakow negli ottavi di Conference League. Andata in Italia il 12 marzo al Franchi, ritorno in Polonia il 19 marzo. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace
Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi
- Lech Poznan (POL)-Shakhtar Donetsk (UCR)
- Az Alkmaar (OLA)-Sparta Praga (CEC)
- Crystal Palace (ING)-Aek Larnaca (CIP)
- FIORENTINA (ITA)-Rakow (POL)
- Samsunspor (TUR),-Rayo Vallecano (SPA)
- Celje (SLO)-AEK Atene (GRE)
- Sigma Olomouc (CEC)-Mainz (GER)
- Rijeka (CRO)-Strasburgo (FRA)
L'analisi su Sky Calcio Unplugged
Lisa Offside, Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio commentano i sorteggi della UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League nella nuova puntata di Sky Calcio Unplugged. Ospiti: Diamanti, Alessio Lisci, Montolivo, Mirante, Palmieri e Masini
Tutti gli accoppiamenti
Strasburgo-Rijeka è l'altra sfida
LA FIORENTINA PESCA IL RAKOW!
Celje-AEK Atene è l'altro accoppiamento
Lo Shakhtar Donetsk pesca il Lech Poznan e il Rayo Vallecano sfiderà il Samsunspor. Sparta Praga contro AZ Alkmaar
Si parte! AEK Larnaca-Crystal Palace è il primo accoppiamento. Il Mainz contro il Sigma Olomouc
La Fiorentina può pescare una tra Strasburgo e Rakow
A breve inizierà a Nyon il sorteggio degli ottavi di Conference League. C'è da seguire il cammino europeo della Fiorentina
Le prossime date
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Le qualificate
Alle squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi dopo la League Phase (AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz, AEK Larnaca) si sono aggiunte le vincitrici dei playoff (Celje, Rijeka, Samsunspor, AZ Alkmar, Crystal Palace, Lech, Sigma Olomouc). Tra queste le squadra di Vanoli che ha sofferto contro lo Jagiellonia, perdendo 2-4, ma che si è qualificata dopo i tempi supplementari
Occhi puntati sulla Fiorentina
La Fiorentina scoprirà alle 14 la propria avversaria agli ottavi di finale di Conference League: Strasburgo o Rakow
Chi c'è in studio a Sky
In studio Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan mentre in Svizzera, per tutte le interviste, l'inviato Francesco Cosatti
Benvenuti nel liveblog che seguirà i sorteggi degli ottavi di Conference League in diretta