Conference League, negli ottavi Fiorentina-Rakow

Alle squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi dopo la League Phase (AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz, AEK Larnaca) si sono aggiunte le vincitrici dei playoff (Celje, Rijeka, Samsunspor, AZ Alkmar, Crystal Palace, Lech, Sigma Olomouc). Tra queste le squadra di Vanoli che ha sofferto contro lo Jagiellonia, perdendo 2-4, ma che si è qualificata dopo i tempi supplementari