Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La squadra di Vanoli si rituffa in Europa nel playoff di andata di Conference League: si gioca in Polonia contro il Jagiellonia. Tanto turnover per la Fiorentina: Piccoli al centro dell'attacco con Harrison e Fazzini. In campo Ndour e Fabbian a centrocampo. In porta gioca Lezzerini. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21. disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jóźwiak; Baždar, Imaz. All. Siemieniec
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli
Il Jagiellonia ha dimostrato una forma impressionante in questa stagione: la sconfitta per 2-1 contro il Rayo Vallecano nella quinta giornata ha interrotto una serie di 11 partite senza sconfitte in casa nelle competizioni UEFA
La Fiorentina ha molta esperienza contro le squadre polacche. La Viola ha vinto quattro delle sei precedenti partite UEFA contro di loro, nonché entrambi gli ultimi doppi confronti UEFA, l'ultimo dei quali è stato una vittoria complessiva per 6-4 contro il Lech Poznań nei quarti di finale della Conference League 2022/23
Ndour: "Dobbiamo dare continuità"
"Giocare fa sempre bene e piacere, soprattutto in una competizione europea. Anche chi ha giocato meno può dimostrare qualcosa a se stesso e all'allenatore. La vittoria di Como ha dimostrato che siamo in forma, ora dobbiamo dare continuità e far bene anche stasera".
Fiorentina, niente Conference per Kean e Dodò
Priorità al campionato e alla prossima sfida di lunedì contro il Pisa e molte seconde linee della Fiorentina in Polonia per l'andata del playoff di Conference League contro lo Jagellonia. Nel VIDEO Vanessa Leonardi ci aggiorna sulla squadra di Vanoli che oltre agli indisponibili De Gea, Gudmundsson e Solomon rinuncia anche a Kean e Dodò oltre che a Brescianini e Rugani che non sono stati inseriti in lista Uefa
Vanoli: "Sfida al Pisa? Siamo concentrati solo sulla Conference"
La Fiorentina si prepara alla gara di andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia (giovedì 19 febbraio, alle 21). Paolo Vanoli ha presentato la sfida a Sky Sport: "C’è la possibilità per chi ha giocato meno di dimostrare il proprio valore. Non ho mai sottovalutato niente, quindi siamo concentrati solo su questa partita, su un campo difficile e contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. La cosa importante è sapere che ci sono due gare. Sugli assenti ecco il motivo"
Jagiellonia, le scelte di formazione
Con l'attaccante titolare Afimico Pululu squalificato, Samed Baždar scende in campo come previsto. Ad affiancarlo in attacco ci sarà Jesús Imaz, uno dei giocatori più importanti nella storia del club
In questo momento a Bialystok ci sono ben cinque gradi sotto lo zero, quindi le condizioni potrebbero essere più adatte alla squadra di casa che alla Fiorentina.
Adrian Siemieniec è considerato uno degli allenatori polacchi più promettenti. Ha guidato lo Jagiellonia al suo primo titolo di Ekstraklasa due anni fa, a soli 32 anni.
La formazione della Fiorentina in grafica
La formazione del Jagiellonia in grafica
Fiorentina, le scelte di formazione
Vanoli, come ampiamente preventivato, fa gran turnover: in porta gioca Lezzerini, Fortini sulla destra mendre a centrocampo spazio per Ndour e Fabbian. Piccoli al centro dell'attacco
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro europeo tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina; la Viola è imbattuta nelle quattro trasferte contro avversarie polacche nelle principali competizioni europee (3 vittorie, 1 pareggio), mentre il Jagiellonia non ha mai affrontato una formazione italiana prima d'ora.
Jagiellonia, un solo ko nelle 12 gare europee di questa stagione
Il Jagiellonia ha perso solo una delle 12 partite disputate nelle competizioni europee in questa stagione (6 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta - qualificazioni incluse), sebbene non abbia mai segnato più di un gol in nessuna delle sue sei sfide affrontate della fase a gironi di questa Conference League.
Jagiellonia ko con il Rayo nell'ultima in casa in Conference
Dopo essere rimasto imbattuto nelle sue prime otto gare interne nelle maggiori competizioni europee (6 vittorie, 2 pareggi), il Jagiellonia ha perso contro il Rayo Vallecano nella sua ultima partita casalinga di Conference League (1-2)
Fiorentina ko in tre delle ultime quattro gare di Conference
La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite in UEFA Conference League (1 vittoria), inclusa ciascuna delle ultime due disputate in trasferta.
Fiorentina senza gol in due delle ultime tre di Conference
La Fiorentina non ha segnato in due delle ultime tre partite di Conference League: in tutte le precedenti 43 gare nella competizione (preliminari esclusi) ai toscani era capitato in appena tre occasioni - dopo lo 0-1 contro il Losanna, inoltre, la Viola potrebbe rimanere a secco di gol in due incontri di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo.
Jagiellonia, clean sheet in due delle ultime tre gare di Conference
Il Jagiellonia ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime tre partite di Conference League, tanti clean sheet quanti nelle precedenti nove nella fase finale della competizione - i polacchi potrebbero inanellare due gare di fila senza reti al passivo solo per la seconda volta nella competizione dopo il periodo ottobre-novembre 2024 (vs Petrocub e Molde).
Gli otto gol della Fiorentina in questa Conference sono arrivati su azione
Tutti gli otto gol segnati dalla Fiorentina in questa Conference League sono arrivati su azione, il numero più alto tra le squadre che hanno realizzato il 100% delle loro marcature nella competizione in corso.
Nessuno meglio della Fiorentina in contropiede in Conference
Nessuna squadra conta più attacchi in contropiede in questa Conference League rispetto alla Fiorentina (11, come il Samsunspor): ciascuno di essi è peraltro terminato con un tiro (ma nessuno in gol), altro record nel torneo in corso
Pululu giocatore che ha segnato di più in Conference dal suo esordio
Dal suo esordio nella competizione nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che ha segnato più gol in Conference League (nove) e quello che in generale ha terminato più partite con almeno una rete realizzata nel torneo (sette) - in particolare, sei delle sue nove marcature sono arrivate in gare casalinghe.
Nessun centrocampista ha segnato più gol di Mandragora in Conference
Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come Antonín Barák). In questa edizione della competizione, tuttavia, il giocatore della Fiorentina è ancora a secco di reti realizzate, dopo le cinque dello scorso torneo e, peraltro, ha tentato in totale appena due conclusioni.