Vanoli: "Siamo concentrati solo sulla Conference"

Jagiellonia-Fiorentina, Vanoli: "Sfida al Pisa? Siamo concentrati solo sulla Conference"
La Fiorentina si prepara alla gara di andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia (giovedì 19 febbraio, alle 21). Paolo Vanoli ha presentato la sfida a Sky Sport: "C’è la possibilità per chi ha giocato meno di dimostrare il proprio valore. Non ho mai sottovalutato niente, quindi siamo concentrati solo su questa partita, su un campo difficile e contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. La cosa importante è sapere che ci sono due gare. Sugli assenti ecco il motivo"