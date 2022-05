13/18

RUDI VÖLLER - Vola tedesco vola cantavano per lui i tifosi sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini. 10 gol in quella Coppa Uefa ma non nella doppia finale. Tripla vita per lui al Bayer Leverkusen: giocatore, allenatore per un breve periodo (anche della Roma, nel 2004), ma soprattutto dirigente. Oggi ne è il direttore esecutivo.