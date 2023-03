Sempre in campo da titolare, per tutti i 180 minuti della doppia sfida della sua Nigeria contro la Guinea-Bissau. E visto il super rendimento ammirato in questa stagione con il Napoli, la notizia è che Viktor Osimhen non ha segnato, in nessuna delle due partite di qualificazione per la Coppa d’Africa in programma nel 2024 in Costa d’Avorio. Al ct delle Super Eagles nigeriane, il portoghese José Peseiro, non deve sembrare vero di poter schierare il capocannoniere della Serie A e così ha mandato in campo in tutte le due sfide dal primo all’ultimo minuto il centravanti del Napoli. E chissà se il collega Spalletti sarà felice di questo utilizzo così intensivo di Viktor. Venerdì scorso, ad Abuja in Nigeria, Osimhen e compagni avevano perso 1-0 in casa. Il numero 9 azzurro, davanti in coppia con l'atalantino Lookman, non aveva potuto festeggiare né gol né vittoria. Oggi, nella sfida in trasferta a Bissau, per la vittoria è bastato un gol di un attaccante, ma non quello del Napoli: rete decisiva di Moses Simon del Nantes. Osimhen è rimasto in campo fino alla fine. Senza segnare. E per lui, 21 gol in campionato e 4 in Champions finora, è ormai una rarità.