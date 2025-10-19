Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Cusin: "Dalla Palestina al sogno Mondiale sfiorato con le Comore: il mio viaggio"

Simone Dagani

©Getty

Dal Camerun fino alle isole Comore, passando per gli Emirati Arabi, il Sud Sudan, la Libia, l'Iran e la Palestina. Da più di 20 anni in giro per il mondo con una sola missione: trovare emozione nel calcio in Paesi in cui il pallone è vita. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ