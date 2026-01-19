il commento
Il lato oscuro di questa brillante Coppa d’Africa: in Marocco si è visto un po' di tutto
L'edizione 2025 della massima competizione africana ha offerto al mondo uno spettacolo elettrizzante. Squadre forti, stadi nuovi, storie uniche. Ma proprio sul finale, quando al puzzle della narrativa mancava un solo tassello per la perfezione, un buco oscuro e inquietante squarcia il cielo africano lasciando in eredità molti interrogativi
