Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Michael Jordan è ancora inarrestabile: dalla causa contro Nascar al dominio in pista

Matteo Pittaccio

©Getty

Le tre vittorie consecutive di Tyler Reddick nella NASCAR Cup Series 2026 hanno acceso i riflettori sul 23XI Racing, squadra di cui Michael Jordan è co-proprietario. Prima la causa contro il campionato stesso, ora i grandi successi in pista: la leggenda dell’NBA vola sempre più in alto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ