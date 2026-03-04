il protagonista
Michael Jordan è ancora inarrestabile: dalla causa contro Nascar al dominio in pista
Le tre vittorie consecutive di Tyler Reddick nella NASCAR Cup Series 2026 hanno acceso i riflettori sul 23XI Racing, squadra di cui Michael Jordan è co-proprietario. Prima la causa contro il campionato stesso, ora i grandi successi in pista: la leggenda dell’NBA vola sempre più in alto
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi