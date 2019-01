Tutto facile per la Lazio nel primo impegno del 2019: va alla squadra di Simone Inzaghi il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Novara, battuto 4-1 all’Olimpico. Netto il divario tecnico tra formazioni dalle qualità distanti nonché separate da due categorie: 4° posto per i biancocelesti in Serie A, 10^ posizione nel girone A di Serie C per i piemontesi allenati da Viali. Ne deriva un comodo successo dei padroni di casa che interrompono l’avventura del Novara in Coppa: dopo tre turni superati eliminando Perugia, Brescia e Pisa, gli azzurri abbandonano la competizione contro un’avversaria troppo superiore nello scontro diretto. Vanno purtroppo registrati i cori razzisti e antisemiti intonati da un ristretto settore dell'Olimpico alla mezz'ora del primo tempo. Sarà quindi la Lazio a sfidare la vincente tra Inter e Benevento ai quarti di finale.

Unite dalle figure di Piola e Pulici, quest’ultimo ricordato prima del fischio d’inizio dopo la sua scomparsa lo scorso 16 dicembre, Lazio e Novara si affrontano all’Olimpico nel primo esame del 2019. Privo di Radu, Cataldi e Rossi, Simone Inzaghi ritrova Bastos e Leiva oltre a Lukaku nel 3-5-2 di partenza (Immobile e Caicedo in attacco). Qualche assenza anche per Viali (fuori Cacia e Gonzalez), spazio in attacco per Eusepi cresciuto proprio nel vivaio biancoceleste. Bastano 7 minuti sul cronometro per registrare la prima doppia occasione: Caicedo chiama all’intervento Benedettini, dall’altra parte è Strakosha a superarsi su Schiavi. Ritmi elevati in avvio che coincidono con il vantaggio di Luis Alberto, servito da Immobile e bravo a trovare il sinistro vincente. Pomeriggio di straordinari per Benedettini, attento su Milinkovic-Savic che si procura il rigore del 2-0: bravo il portiere del Novara a salvare su Immobile, implacabile tuttavia sulla ribattuta del numero 1 azzurro. Ciro ci prende gusto e alla mezz’ora finalizza una splendida azione in tre tocchi della Lazio: Luis Alberto allarga per Lukaku, pallone al centro e comodo tap-in del centravanti biancoceleste. Luis Alberto e Bastos si arrendono al solito Benedettini, protagonista che nulla può sul poker di Milinkovic-Savic: meraviglioso il 4-0 direttamente su calcio piazzato prima dell’intervallo. Ripresa che si apre con il sussulto d’orgoglio degli ospiti: l’ex Eusepi si procura e trasforma il rigore che ammorbidisce il punteggio per il Novara, rete che scuote tutte le pressioni dei primi 45 minuti. La girandola di cambi da entrambe le panchine non va a intaccare un risultato già compromesso nella prima metà di gara: test superato dalla Lazio che prosegue il suo cammino in Coppa Italia e prepara il ritorno in campionato a Napoli.