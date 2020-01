Iachini prima di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia: "Ci teniamo, ma sarà dura"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini alla vigilia della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro l'Atalanta al Franchi: "Alla Coppa Italia teniamo molto e grazie alla ritrovata vittoria in campionato contro la Spal c'è più serenità, ma io non faccio miracoli. L'Atalanta è una squadra molto forte e per come ha saputo accorciare le distanze con le big è un esempio da prendere. Non cerco alibi e non mi piace parlare di certe cose però nel sorteggio siamo stati sfortunati - ha commentato l'allenatore viola - L'Atalanta ha giocato in campionato sabato, il Napoli che affronteremo subito dopo giocherà in Coppa oggi, quindi avremo meno recupero rispetto ai nostri avversari. Comunque ci prepareremo nel migliore dei modi, decisi a far girare la ruota".