Parma-Roma 0-0, risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia

La sfida del Tardini chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Fonseca senza Dzeko, c'è Kalinic in attacco: alle sue spalle Ünder, Pellegrini e Perotti. Turno di riposo per Veretout. Out Gervinho nel Parma, davanti ci sono Cornelius e Siligardi. Panchina per Kulusevski. La vincente sfiderà la Juventus nei quarti