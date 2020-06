La prima partita del calcio italiano dopo lo stop per la pandemia sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, il 12 giugno. Il giorno dopo, al San Paolo, si giocherà Napoli-Inter. L'annuncio è arrivato al termine di una diretta Facebook durata circa mezz'ora, in cui Vincenzo Spadafora ha affrontato diverse tematiche sullo sport amatoriale: "Avevo chiesto che si potesse ripartire con la Coppa Italia. Le due semifinali sono state anticipate per consentire poi un calendario fitto. Si giocherà il 12 e il 13 giugno, poi il 17 la finale".