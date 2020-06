9/12

KOSTAS MANOLAS (Napoli). Impossibile il recupero per la gara di Coppa Italia contro l'Inter, ma potrebbe tornare in campo per la ripresa del campionato. Circa 20 giorni fa la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: il greco intanto ha ricominciato a correre e ad allenarsi in palestra