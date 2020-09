Maxi Lopez, debutto da incubo con la Samb

Alessandria-Sambenedettese, come detto valida per il primo turno di Coppa Italia, è terminata con il risultato di 3-2 per i piemontesi. Doppietta di Eusepi e gol di Arrighini su rigore per i padroni di casa. Di Nocciolini e Panaioli le reti per la Samb, in dieci uomini per tutta la ripresa.