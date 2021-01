Gasp: "Teniamo alla Coppa. Lammers? Spero resti"

L'allenatore dell'Atalanta soddisfatto per il passaggio ai quarti di Coppa Italia: "Teniamo a questa competizione che è breve e difficile. La finale con la Lazio ci è rimasta indigesta". Su Muriel: "E' un giocatore di valore e quando ha giocato dall'inizio o a gara in corso è stato sempre protagonista". Sul mercato: "Lammers? Spero rimanga, non possiamo scoprirci in quel ruolo"

C'è soddisfazione nelle parole di Gian Piero Gasperini per aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo una gara ben giocata e vinta 3-1 con il Cagliari, nella quale Luis Muriel è stato assolutamente protagonista e, in questo momento, è la carta in più dell'Atalanta: "Muriel è un giocatore di assoluto valore, ha trovato ambiente e società congeniali a lui - dice - Bergamo è un ambiente che ha fatto bene a tanti giocatori". Eppure il colombiano non sempre è titolare nell'undici di Gasperini: "Si gioca ogni tre giorni e ci sono 5 sostituzioni che, inizialmente, a me non piacevano ma mi sono ricreduto perché mi hanno dato aiuto e Muriel in questo senso è stato eclatante - prosegue - Credo che Muriel le abbia giocate tutte anche se non sempre dall’inizio ma è stato sempre protagonista. Stasera ha fatto una gran partita anche Miranchuk, fanno parte di una rosa che ha tanti impegni e in questo modo riusciamo a farli giocare in tutte le gare".