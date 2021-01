Espulso dalla panchina per proteste nei confronti dell'arbitro Valeri, in occasione della sfida vinta dal Milan contro il Torino, il portiere rossonero non ci sarà ai quarti nel derby. Oltre a Donnarumma, squalificato per un turno, stop anche a Djuricic (Sassuolo) e all'assistente granata di Giampaolo, Croce

All’appello per completare il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia mancano ancora due gare, ma il Giudice Sportivo ha già deciso in merito agli squalificati per il prossimo turno della competizione. In attesa di Roma-Spezia (martedì alle 21.15) e Lazio-Parma (giovedì alle 21.15), sono due i calciatori fermati per i quarti di finale. Se Filip Djuricic è uscito di scena con il Sassuolo (battuto 2-0 dalla Spal) dopo l’espulsione diretta ad inizio ripresa ("fallo grave di gioco"), chi non giocherà il derby di Coppa contro l’Inter è Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, sostituito da Tatarusanu nel match vinto ai rigori contro il Sassuolo, era stato espulso dalla panchina per proteste nei confronti dell'arbitro Valeri.