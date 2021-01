Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha inflitto alla Roma la sconfitta a tavolino per aver effettuato sei cambi nel corso del primo tempo supplementare. Sul campo i giallorossi erano stati comunque eliminati dalla Coppa Italia dopo la vittoria per 4-2 dello Spezia

Ora è ufficiale: il Giudice Sportivo della Coppa Italia Alessandro Zampone ha deciso di infliggere alla Roma la sanzione della sconfitta per 3-0 a tavolino contro lo Spezia dopo aver effettuato sei sostituzioni complessive nell’arco della partita degli ottavi di finale giocata martedì 19 gennaio scorso (4 nei primi 90’ e altri 2 al 5° minuto del primo tempo supplementare).

Cosa dice il regolamento

La nota diramata dalla Lega calcio spiega così la decisione: "Il Comunicato Ufficiale n.88/a FIGC pubblicato il 9 settembre 2020, consente l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2020/2021". Questo limite "non soffre eccezioni nell’eventualità di disputa di tempi supplementari durante i quali è consentita esclusivamente una quarta interruzione, rispetto alle tre stabilite per i tempi regolamentari, per consentire sostituzioni (oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare) solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori".

Cosa era successo

Al 5° del primo tempo supplementare, dopo l’espulsione di Mancini e Pau Lopez, la Roma aveva effettuato due cambi: il portiere di riserva Fuzato aveva sostituito Cristante e Ibanez aveva preso il posto di Pedro. In precedenza c’erano stati altri quattro cambi.