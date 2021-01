È durato meno di 20’ il derby di Simon Kjaer, uscito dal campo a causa di un infortunio: una brutta tegola per Pioli, se dovesse essere confermato il presunto guaio muscolare per il danese. Ammonito poco prima per un fallo su Sanchez, che gli era scappato via aggirandolo, Kjaer al 19’ si è accasciato chiedendo il cambio. Pioli ha così pescato l’unico centrale a disposizione in difesa, il neo-acquisto Tomori, che ha debuttato con la maglia rossonera proprio nel derby.



In prestito dal Chelsea e fermo da diversi mesi (ultima presenza in campo il 20 settembre scorso, contro il Liverpool), Tomori è il primo giocatore inglese a giocare una partita con il Milan dai tempi di David Beckham (che fece la sua ultima apparizione in rossonero il 14 marzo 2010).