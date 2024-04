Italiano: "Gara decisa dal rosso a Milenkovic"

L'allenatore della Fiorentina commenta la sconfitta del Gewiss: "L'espulsione ha cambiato la partita perché eravamo venuti qui con l'idea di mettere in difficoltà l'Atalanta e invece siamo stati costretti a difenderci e ci stava per riuscire. Il 2-1 di Scamacca ha definito la gara, ci abbiamo provato, ci dispiace ma resta la soddisfazione di due semifinali, in Coppa Italia e in Conference"

C'è grande amarezza nelle parole di Vincenzo Italiano che commenta la sconfitta del Gewiss che elimina la Fiorentina dalla Coppa Italia in semifinale: "Inevitabilmente sull'espulsione sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo compromesso tutto, abbiamo dovuto cambiare, era la prima volta che rimanevamo in dieci - dice - Abbiamo tenuto botta, ci siamo difesi, abbiamo concesso non tanto, abbiamo fatto gol, ma in 10 contro questa Atalanta è dura". Dopo il rosso a Milenkovic la Fiorentina è stata costretta a difendersi: "Fino al 3-1 avevamo difeso con ordine, eravamo venuti qui con l'idea di mettere in difficoltà l'Atalanta. Loro hanno trovato subito il 2-1 dopo la rete di Martinez. La soddisfazione è quella che per il secondo anno consecutivo arriviamo in semifinale di Coppa Italia e Conference, siamo comunque delusi e amareggiati ma abbiamo incontrato un'Atalanta brava a sfruttare la superiorità".