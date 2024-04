Allegri: "Una finale che pesa. E anche meritata"

Con grande onestà Massimiliano Allegri analizza la sconfitta con la Lazio all'Olimpico che vale, tuttavia, la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, poi abbiamo subito gol su palla inattiva, abbiamo avuto due occasioni, potevamo andare sotto alla fine del primo tempo e poi siamo andati sotto all'inizio del secondo - dice - Credo che la squadra nel secondo tempo abbia fatto una buona partita perché ha creato delle occasioni. I cambi sono stati importanti, vedendo le due gare meritiamo la finale anche se la Lazio ha fatto una bella partita stasera". Una Juve che alterna, in questo momento, fasi di alti e bassi: "Intanto stasera è stata una sconfitta ben accetta perché comunque andiamo in finale - dice ancora - Quanto alla prestazione, nel secondo tempo siamo andati meglio del primo". Rispetto ai singoli: "Vlahovic deve rimanere sereno, è un fattore di crescita lo stare tranquillo e restare nella gara. I cambi sono importanti, al 70' la Lazio era sulle gambe e noi abbiamo pressato meglio. Non c'è malumore per chi è sostituito, Cambiaso è stato tolto perché era nervoso". Sull'importanza di questo obiettivo: "Questa Coppa Italia ha un valore importante perché intanto è l'unica coppa per la quale giochiamo, perché c'è una finale e ci dà la forza per affrontare le ultime cinque per avere la certezza della Champions. Una sconfitta qui poteva avere ripercussioni negative".