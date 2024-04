Non riesce l'impresa ai biancocelesti, che rimontano due gol ma incassano il 2-1 di Milik all'83' che costa l'eliminazione. L'analisi di Tudor: "Dispiace ma sono felice della prestazione dei ragazzi per gol, agonismo e mentalità. Abbiamo giocato tre volte contro la Juve vincendone due: c'è da crescere, ma siamo a buon punto". Sul finale di stagione e il mercato: "Questa gara ci dà tanta forza per inseguire la Champions. E quest'estate completeremo la rosa coi profili giusti"

Si ferma in semifinale il cammino in Coppa Italia della Lazio, che vince 2-1 all'Olimpico ma paga lo 0-2 incassato all'andata sul campo della Juventus. Non basta la doppietta dello scatenato Castellanos, che illude il popolo biancoceleste prima del pesantissimo gol del neoentrato Milik all'83'. Una partita e un'eliminazione analizzata dall'allenatore della Lazio, Igor Tudor: "Abbiamo fatto una grande gara, ma non è bastato. Facciamo i complimenti a loro, sono passati con un gol nel finale. La doppietta di Castellanos? Sono felice di tante cose: i gol, l’agonismo, la mentalità… I ragazzi ci credevano. Ora dobbiamo recuperare bene, abbiamo dato tutto. Ci sono tanti acciaccati e sabato saremo ancora in campo. I cambi? Volevamo dare freschezza, ce l’abbiamo messa tutta e ovviamente dispiace. La strada è quella giusta, abbiamo giocato tre volte contro la Juventus vincendone due. Non siamo passati ma sono molto soddisfatto per la mentalità e la voglia di comandare. C’è da crescere, ci sono aspetti nuovi ma siamo a buon punto".