L'allenatore del Napoli vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari del Maradona con l'Atalanta: "Favoriti per il ritorno? Non scherziamo". Ed ancora sui numeri di Gattuso in semifinale: "Se pareggio vado in finale? Mi sto toccando". Dribblata la domanda su De Laurentiis, spiega le condizioni di Insigne: "Ha preso una botta al polpaccio e nelle prossime ore valuteremo"

Un Rino Gattuso in generale soddisfatto del pareggio rimediato con l'Atalanta al Maradona nonostante il Napoli abbia sofferto l'iniziativa dell'avversario: "Lo 0-0 ci favorisce per il ritorno? Non scherziamo, con l'Atalanta non si è mai favoriti - dice - Oggi ci hanno messo in grande difficoltà". L'allenatore del Napoli ha adottato accorgimenti tattici differenti rispetto al solito schierando un 3-4-3: "Abbiamo cambiato modulo perché abbiamo giocatori che hanno giocato tantissimo e devono riposare - spiega - Adesso faremo la conta e metteremo gente fresca in campo per il campionato". Il giudizio sulla gara: "Partita buona in fase difensiva e in attacco si poteva fare qualcosa in più, purtroppo davanti siamo corti ma Osimehn e Petagna mi sono piaciuti". Inevitabile tornare sul rapporto con De Laurentiis: "La messa l’ho cantata ora parliamo di calcio".