Duván Zapata dell’Atalanta è arrivato in Italia vestendo la maglia del Napoli (53 presenze e 15 gol con gli azzurri in tutte le competizioni); dopo non aver trovato il gol nelle prime cinque sfide da ex contro i partenopei in Serie A, ha segnato due reti in quattro gare con la Dea contro i campani in Serie A.