Lite con Lukaku, Ibra ascoltato dalla Procura Figc

L’attaccante svedese è stato convocato a casa Milan per riferire su quella sera e su come sono andati quei minuti che l’hanno visto protagonista di un aspro diverbio con Romelu Lukaku. Nei prossimi giorni sarà ascoltato anche l’attaccante belga

Un incontro faccia a faccia per parlare di quello che accadde lo scorso 26 gennaio nel corso del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia che ha portato poi i nerazzurri in semifinale. La Procura della Figc (l’avvocato Fabio Esposito in presenza; Chiné, Scarpa e Ricciardi via remoto) ha ascoltato venerdì mattina a Casa Milan Zlatan Ibrahimovic per riferire sullo scontro con il belga Romelu Lukaku nel finale del primo tempo. Un modo per raccogliere la sua versione dopo l’inchiesta sportiva aperta l’1 febbraio scorso, e la prima audizione dell’arbitro della partita Valeri, già avvenuta. Nei prossimi giorni, entro la metà di febbraio, sarà sentito anche Lukaku.