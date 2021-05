Coppa Italia, le misure per l'ingresso allo stadio

Serata speciale domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Non solo la Coppa Italia in palio tra Juventus e Atalanta, ma anche il ritorno del pubblico allo stadio. Secondo le disposizioni previste dal Cts saranno 4.300 gli spettatori presenti (il 20% della capienza). Tifosi che, per un ingresso in totale sicurezza, dovranno seguire e rispettare le indicazioni scaricando l'app gratuita Mitiga, lanciata dalla Lega Serie A. In questo video ecco le procedure da compiere.