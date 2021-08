La nuova stagione del calcio italiano sta per prendere il via ufficiale, con l'inizio dell'edizione 2021-2022 della Coppa Italia. A inaugurare la competizione saranno Como e Catanzaro, di scena sabato alle ore 19 per la gara valida per il primo turno preliminare: in palio la sfida al Verona ai trentaduesimi, in programma sabato 14 agosto alle ore 20.45 in gara secca. Domenica sarà poi la volta di Ternana-Avellino (ore 18.30), Perugia-Sudtirol (ore 19) e Padova-Alessandria (ore 20.30). Quattro sfide che saranno da preludio ai trentaduesimi di finale, dove entreranno in gioco anche diverse squadre di Serie A (ad eccezione delle prime otto in classifica della passata stagione, che entreranno a partire dagli ottavi). Ecco il calendario e il tabellone completo della Coppa Italia 2021-2022.