Conceição: "Contro l'Inter è fondamentale"

Ha parlato con la squadra? Come sta Walker?

"Walker si è allenato con la squadra, anche se non è al top. Ma sia lui che Loftus-Cheek ci saranno. E' una notizia positiva per noi. Sulla squadra: a Udine ho avuto ottime sensazioni, così come prima della sfida contro l'Atalanta. Domenica abbiamo affrontato un avversario molto duro, ma è stata una partita equilibrata, in cui loro hanno avuto tanto possesso ma nessuna occasione. Dopo l'intervallo, nei primi 15 minuti non hanno superato la metà campo. Dopo abbiamo invece preso gol, che nasce da diversi errori e i giocatori che sono entrati non hanno dato quel qualcosina in più. Ora però pensiamo alla partita più importante, che in tutti i sensi è quella di domani contro l'Inter".