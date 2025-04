Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. Si comincia con Inter-Milan che si disputerà domani alle 21 allo stadio San Siro: a dirigere il match sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma. Giovedì 24 aprile, alle 21 al Renato Dall'Ara, andrà invece in scena Bologna-Empoli, diretta da Matteo Mercenaro della sezione di Genova

COPPA ITALIA, IL TABELLONE