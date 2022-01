Coppa Italia, il calendario e le gare degli ottavi

Torna la Coppa Italia e lo fa con le sfide (a eliminazione diretta) degli ottavi di finale, che avranno tra le squadre protagoniste anche le big di Serie A. La prima gara in calendario è quella Atalanta e Venezia, in programma mercoledì 12 gennaio. Il giorno dopo alle ore 18 il Napoli affronta la Fiorentina, mentre alle 21 il Milan sfida a San Siro il Genoa. Martedì 18 gennaio si giocano invece Lazio-Udinese e Juve-Sampdoria, mercoledì 19 gennaio spazio a Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli. A chiudere il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia è il match tra Roma e Lecce, unica squadra di Serie B ancora in corsa nella competizione, in calendario giovedì 20 gennaio alle 21.