Inzaghi: "Sensi? Io me lo terrei molto volentieri"

C'è soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi al termine della complicata gara contro l'Empoli vinta ai supplementari per 3-2: "Le gare degli ottavi sono state tirate, sapevamo di affrontare una squadra con grandi qualità, nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più - dice - Nella ripresa siamo stati meno lucidi e dopo il pari abbiamo sofferto e siamo andati sotto. Bravi i ragazzi a non mollare perché volevamo questi quarti". Doverosa la citazione per Sensi che grazie al suo gol ha qualificato l'Inter: "Se l'è meritata questa serata perché non ha avuto tanto spazio ma si è allenato bene e finché ha la maglia dell'Inter io lo considero un mio giocatore, è un'arma che abbiamo a disposizione, me lo terrei volentieri quindi poi dovrà fare lui delle scelte - dice ancora - Se l'ho salutato? No, assolutamente, ve lo ripeto finché ha la maglia dell'Inter me lo tengo stretto".