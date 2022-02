Milan-Lazio è durata un'ora per Ciro Immobile, sostituito a metà del secondo tempo a causa di un infortunio. Accade tutto al 63° minuto, quando l'attaccante prova a calciare dal limite dell'area, ma impatta con la gamba di Kalulu. Immobile, andato subito a terra lamentando un dolore al piede destro, ha lasciato il terreno di gioco zoppicando e sorretto da due sanitari della Lazio. Nello spogliatoio della Lazio a San Siro l'apprensione è tanta. La prima diagnosi parla di forte trauma contusivo al piede destro . Verrà rivalutato nella mattinata di giovedì per stabilire la reale entità dell'infortunio.

L'audio di Immobile a bordocampo

La rabbia del capitano della Lazio nei confronti degli arbitri è stata intercettata da uno dei microfoni a bordocampo. Durante la diretta tv si sente la sua voce urlare: "Un fallo grosso come un hotel non come una casa. Scarsi, una banda di scarsi". Il giocatore ha lasciato lo stadio con le sue gambe, anche se zoppicando vistosamente. Ai giornalisti che gli chiedevano come stesse ha risposto scherzato: "Stavo meglio prima...".